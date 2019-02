che mancava da 3 mesi.che lo stavano infastidendo, con tanto di rientro anticipato negli spogliatoi contro il, quando ha visto che le sostituzioni erano finite. 10 minuti, poi, contro il Sassuolo, infine in gol contro il. Quello più importante, in partite del genere: la rete che sblocca il match. Pauloè tornato a esultare, con unamischiata aldi, come a ringraziare il compagno che la scorsa settimana gli aveva dedicato la rete.- Dati per intoccabili Marioe Cristiano, resta un solo posto là davanti. E in ballo ci sono proprio la Joya, Federicoe Joao, che potrebber alzare il raggio d'azione lasciando spazio a Caceres nel ruolo di terzino destro. L'exgarantisce un lavoro di copertura da sempre apprezzato da; il portogheseavrebbe meno compiti difensivi rispetto al solito; Dybala aumenterebbe il peso qualitativo offensivo.