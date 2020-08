Meglio quindi procedere per gradi. E il primo livello è quello che vede un accordo a questo punto pressoché totalesulla base di un acquisto a titolo definitivo da circa 12 milioni bonus inclusi, anche l'entourage del giocatore ha dato l'assenso a un biennale da circa 7,5 milioni netti sempre bonus inclusi.il capitano ha capito le necessità del club ed è pronto a sposare la causa bianconera, se infine tutto dovesse nuovamente complicarsi resterebbe senza problemi nella capitale., con il polacco finalmente disposto ad accettare la proposta della Roma.. Lo scambio Milik per Cengiz Under e Alessio Riccardi sembrava aver convinto Aurelio, che nelle ultime ore ha riscritto le valutazioni a suo modo corrette per tutti i protagonisti in causa:Guarda caso, più o meno quello che la Roma andrebbe a incassare dalla Juve. In tutto questo rimbalzano dalla Capitale nuove voci relative ai tanti dubbi di Riccardi nel lasciare la sua città, non una novità nemmeno questo.ancora una volta, nonostante pure i giallorossi abbiano già sondato altre piste (Piatek su tutte). Ora comunque la palla se la passano De Laurentiis e Fienga, la Juve osserva.