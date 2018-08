Sono tre i fuoriquota più un portiere che la Juve potrà schierare in serie C con la neonata squadra Under 23 di Mauro Zironelli. In porta, oltre al '98 Del Favero, ci sarà Timothy Nocchi. A centrocampo il leader sarà Simone Emmanuello. Poi servirà un attaccante e un difensore. Il bomber designato sembrava poter essere Andrea Brighenti della Cremonese, ma dopo settimane di inseguimento l'accordo con i grigiorossi tarda ad arrivare. E allora la Juve sembra pronta a virare altrove. Già tramontata invece la pista che portava ad un altro cavallo di ritorno come Riccardo Maniero.