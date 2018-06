Da sicuro partente a pedina fondamentale. Secondo il Corriere dello Sport, in questo momento il punto fermo per Allegri è Alex Sandro sulla sinistra, un top player che fa gola alle grandi rivali europee ma che la Juve considera blindato. L'esterno brasiliano sembra dunque destinato a proseguire la sua avventura bianconera dopo i tanti rumors che nell'ultimo stagione lo indicavano come sicuro partente.