Tuttosport fa il punto sul futuro del giovane attaccante della Juventus Moise Kean. Il club bianconero sta pensando a un prestito secco per il classe 2000 (come successo l'anno scorso a Verona) o una cessione con diritto di recompra. In Italia Bologna, Sassuolo e Sampdoria lo vorrebbero già a gennaio, all'estero c'è l'Ajax interessato.