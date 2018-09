. I bianconeri di Fabio Capello portano a casa una vittoria sofferta per 2-1, grazie ai gol di Pavele di Davidnella ripresa, con successiva rete della speranza di Yulu Matondo per i padroni di casa. La magia dell'attaccante francese, con un bellissimoa superare il portiere avversario, è il gol del giorno per l'account Twitter ufficiale della Juventus: