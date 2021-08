Sono ore importanti, quelle che ci attendono, per saperne di più sul futuro di Paulo Dybala alla Juventus: nella mattinata di mercoledì è infatti previsto un vertice fra l'entourage dell'argentino, con a capo l'agente Jorge Antun, e la dirigenza bianconera. Si tratterà del secondo contatto in pochi giorni, un altro passo (forse decisivo) per arrivare al tanto agognato rinnovo di contratto, apparso lontanissimo - quasi impossibile - durante la scorsa stagione, e ora più che mai vicino.



CIFRE E DURATA - Dopo il ritorno di Max Allegri alla Juve, le parti si sono notevolmente avvicinate e, salvo clamorose sorprese, a breve dovrebbe arrivare la fumata bianca. Attualmente Dybala percepisce un ingaggio di 7,3 milioni a stagione, con scadenza a giugno 2022. Accantonate le velleità di arrivare a guadagnare 18 milioni a stagione, ora la cifra per la quale il numero 10 tratta con la Juve, attraverso i suoi rappresentanti, si aggira sui 10 milioni all'anno, con un prolungamento fino al 2025 (e opzione fino al 2026).



LA CLAUSOLA - Resta poi da definire il fattore 'clausola', che Antun vorrebbe inserire, fissandone il valore tra i 40 e 50 milioni di euro. Ad Arrivabene, Nedved e Cherubini, la nuova triade bianconera, però l'idea clausola non piace, soprattutto a quelle cifre. Nel caso in cui si arrivasse a un accordo per inserirla nel contratto, la Juve la vorrebbe decisamente più alta, almeno di 70 milioni di euro. Mercoledì mattina ne sapremo di più.