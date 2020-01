Emre Can lascia la Juventus e passa al Borussia Dortmund: il centrocampista tedesco di origine turca si trasferisce in Germania in prestito con obbligo di riscatto, accordo totale tra i due club. Dopo gli intensi contatti confermati anche dal ds giallonero Zorc in giornata, è stata trovata una soluzione che ha convinto la Juve, tra formula e valutazione economica complessiva.



LE CIFRE: AFFARE DA 30 MILIONI - I bianconeri, dopo aver definitivamente aperto al prestito, otterranno tra i 27 e i 28 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio al verificarsi di alcuni obiettivi di facile raggiungimento, più alcuni bonus per sfondare il muro dei 30. Il Dortmund, che aveva il sì del centrocampista da tempo, ha chiuso con la Juve. Fumata bianca, Erme Can si trasferisce in Germania.