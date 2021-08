La Juventus ha chiuso per Moise Kean. L'accelarata di questa mattina e i nuovi contatti delle ultime ore hanno definito ogni dettaglio per il ritorno in bianconero della punta classe 2000. Un affare che va a definire il primo tassello di quella che sarà la sostituizione di Cristiano Ronaldo, ormai ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United. E dopo il contatto con l'Everton di questa mattina è arrivato anche il via libera finale della Juventus che ha rotto ogni indugio e messo Kean in cima alla lista dei suoi obiettivi per rinforzare l'attacco.



CIFRE E DETTAGLI - L'operazione si è chiusa con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla presenza in Champions della Juventus per la seconda stagione. Il riscatto a 25 milioni scatterà nel giugno 2023 con Kean che firmerà un contratto quinquennale ed è atteso a Torino per le visite mediche di rito.