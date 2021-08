Laavanza spedita verso l’obiettivo di riportare in bianconero. Contatti spediti e proficui nelle ultime ore tanto che il traguardo è sempre più vicino. La base sulla quale si sta sviluppando la trattativa è un. Moise ha già un’intesa di massima sul contratto e aspetta con fiducia la chiamata per prendere il primo aereo direzione Torino.: l’idea sarebbe quella di aggiungere Icardi a Kean. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,. La trattativa non è facile, Leonardo è alle prese con il caso Mbappé e vorrebbe prima chiudere con l’eventuale sostituto condell’Everton primo nome della lista. Alla Juventus nelle ultime ore sono stati offerti diversi giocatori: dadel Chelsea adel Barcellona senza particolare successo, si registra anche un sondaggio con il Real Madrid per Hazard . La Juventus si muove, ha in mano Kean e punta a un secondo acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto.