La Juve inizia a sfoltire, così come richiesto da Maurizio Sarri. E' fatta infatti per il ritorno di Luca Pellegrini al Cagliari. I bianconeri hanno raggiunto un accordo totale con il club sardo per il trasferimento in prestito secco, senza alcun tipo di riscatto fissato, del Nazionale Under 21. L'esterno classe '99, acquistato lo scorso 1 luglio dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato Spinazzola in giallorosso, ha giocato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione a Cagliari, dove ritroverà Maran.



CHI RESTA? - Il giocatore potrebbe sbarcare stesso domani in Sardegna, pronto a sostenere le visite mediche di rito. La Juve resta quindi, almeno ad oggi, con i soli De Sciglio e Danilo come terzini destri e Alex Sandro a sinistra. Certo, i primi due sono poliedrici, possono giocare su entrambi i versanti della difesa. Così come Cuadrado può essere schierato come esterno basso: anche Allegri nella scorsa stagione ha utilizzato quasi sempre il colombiano come terzino, e Sarri sembra essere dello stesso avviso.