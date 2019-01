Quella di ieri doveva essere la giornata decisiva per il ritorno al Genoa di Stefano Sturaro. E seppur quasi fuori tempo massimo la notizia che il popolo rossoblù attendeva è arrivata poco prima della mezzanotte, al termine di un incontro serale tra i dirigenti liguri e i colleghi della Juventus. Le due società hanno infatti trovato l'accordo per il passaggio temporaneo del centrocampista sanremese al Grifone, all'interno di un'operazione del tutto slegata dal possibile trasferimento di Cristian Romero ai campioni d'Italia.



Sturaro, cresciuto nel settore giovanile genoano, tornerà a Pegli in prestito per i prossimi 18 mesi. Al termine di questo periodo i rossoblù potranno decidere se esercitare il diritto di riscatto sul suo cartellino versando 8 milioni nelle casse bianconere.



L'accordo prevede inoltre che il ragazzo possa essere automaticamente riscattato dal Genoa in caso raggiunga una cifra prestabilita di presenze stagionali. Proprio l'ammontare di queste presenze è uno degli aspetti che le parti devono ancora limare. Un piccolo dettaglio che ad ogni modo non farà saltare un'operazione che già nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata.