Sistemata o quasi la corsia di sinistra con l'accordo ormai soltanto da definire con Giuseppe Pezzella dell'Udinese e trovata l'intesa con la Juve per il ritorno in rossoblù di Stefano Sturaro, il Genoa si butta ora alla ricerca di un secondo mediano con il quale completare gli obiettivi del mercato invernale.



Viste le difficoltà di varia natura sorte per arrivare subito al milanista Bertolacci e all'empolese Krunic, il Grifone starebbe pensando ad una soluzione low cost. Emissari genoani stanno infatti monitorando da vicino la situazione di Szymon Zurkowski, centrocampista polacco, classe 1997, attualmente militante nelle fila del Gornik Zabrze.



La richiesta del suo club di appartenenza si aggira attorno ai tre milioni di euro, praticamente un terzo di quanto chiesto dal Empoli per Krunic. Da battere c'è però la concorrenza della Fiorentina che da tempo sta seguendo con estremo interesse la crescita di questo promettente giocatore già nell'orbita della nazionale maggiore della Polonia.