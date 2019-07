Nicolò Zaniolo resta tra i primi obiettivi di mercato di Fabio Paratici per l'estate della Juventus. La Roma continua a chiedere 60 milioni di euro per il suo cartellino, ma il club bianconero non ha intenzione di sborsare una simile cifra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la trattativa può decollare nel caso in cui Gonzalo Higuain decidesse di accettare l'offerta dei giallorossi per il futuro. Il Pipita, in questo modo, potrebbe essere una contropartita all'interno dell'affare per Zaniolo.