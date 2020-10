Fabian O'Neill non è uno dei giocatori che ha lasciato l'impronta più indelebile nella storia della Juventus. Ha militato in bianconero per un anno e mezzo a inizio anni Duemila, totalizzando 20 presenze tra campionati e coppe, senza mai segnare. Un talento uruguayano che ha rovinato la propria vita calcistica con il "vizio" dell'alcol. Arrivò a Torino al suo teorico apice, dopo aver fatto vedere belle cose al Cagliari, e invece cominciò il suo declino. Oggi O'Neill, nato a Paso de los Toros, compie 47 anni.