La prima proposta ufficiale per De Ligt una settimana fa, ancora lontana dalla valutazione della Juve, poi il rilancio del Bayern Monaco nella giornata di ieri che ha convinto la dirigenza bianconera; 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, questa l'offerta del club tedesco. Già nella giornata odierna è prevista la chiusura della trattativa con Rafaela Pimenta, l'avvocato che cura gli interessi dell'olandese, arrivata a Torino per definire anche gli ultimi aspetti formali.



I PROSSIMI PASSI - De Ligt, che già da tempo aveva trovato l'accordo con il Bayern Monaco, firmerà un contratto di cinque anni ed è pronto a raggiungere i suoi nuovi compagni. Bayern che alle 14 partirà verso gli Stati Uniti per la tournée estiva mentre il difensore olandese raggiungerà Monaco in serata e si aggregherà successivamente alla squadra.