Emre Can alla Juventus: questa sarà finalmente la settimana dell’ufficialità più attesa dai tifosi bianconeri, che da mesi scalpitano per l’arrivo di questo centrocampista tedesco a parametro zero. Un colpo su cui Marotta e Paratici hanno lavorato per un anno intero: all’estate scorsa risalgono infatti i primi contatti con l’entourage del giocatore, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Liverpool dando un “sì” di massima al progetto bianconero. A gennaio è stato poi il momento di informare il club inglese, che dalla sua ha chiesto alla Juve di aspettare, in un'annata fondamentale che ha visto la squadra di Klopp arrivare fino alla finale di Champions League. Nonostante gli inserimenti di altri top club (dal Bayern Monaco al Manchester City), i campioni d’Italia hanno infine chiuso il colpo al termine della stagione, alzando ulteriormente la commissione destinata agli agenti del centrocampista. Nessun dubbio: Emre Can sarà presto, prestissimo un nuovo giocatore della Juve.