Nella lista delle pretendenti a Mousa Dembélé è spuntata anche la Juventus. Come riporta Sky Sport, i bianconeri hanno preso informazioni con gli agenti del centrocampista belga e hanno messo in agenda anche un possibile incontro con il Tottenham. Il classe '87 piace a diversi altri club, tra cui l'Inter. Con il contratto in scadenza nel 2019, la valutazione fatta dagli Spurs è di circa 30 milioni di euro.