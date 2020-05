Sarà l’estate di Sandro Tonali. Il gioiellino classe 2000 ha i mesi contati al Brescia, il suo destino è nei grandi palcoscenici del calcio europeo, possibilmente in Italia come gradirebbe lui. La Juventus lo stima da tempo, ma dovrà fronteggiare l'assalto dell'Inter. Stando a quanto riporta Sky Sport, la dirigenza nerazzurra vorrebbe puntare su Tonali, in virtù anche dei buoni rapporti tra Beppe Marotta e il presidente Massimo Cellino. Inoltre, il centrocampista avrebbe avvallato la meta nerazzurra. La Juve non si tira indietro, anzi, Paratici è pronto a dare battaglia all’ex collega.