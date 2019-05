Chiellini, altro stop e stagione finita. Apre così il Corriere dello Sport, che spiega come l'infortunio al polpaccio sinistro - quello che ha causato molti dei suoi ultimi problemi - sia più grave del previsto, tanto da fargli saltare il resto della stagione. E anche l'Italia. Chiellini, infatti, non ci sarà con l’Atalanta, con la Sampdoria e molto probabilmente anche per gli impegni della Nazionale,