La Juventus e l'Italia sono in ansia per le condizioni di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini che sicuramente non saranno della partita contro la Fiorentina.



AFFATICAMENTO PER BONUCCI - Nella mattinata di ieri la Juventus ha perso per infortunio per una botta al costato Szczesny, ma quella del portiere polacco non è l'unico problema riscontrato dai titolarissimi di Massimiliano Allegri che nel prepartita della sfida contro la Fiorentina ha confermato che Leonardo Bonucci soffre di un affaticamento muscolare al flessore della coscia e per questo è stato tenuto a riposo.



SI FERMA CHIELLINI - Al suo posto nell'11 anti-Fiorentina era stato scelto Giorgio Chiellini, ma nel corso del riscaldamento prepartita anche il centrale mancino ha subito un problema muscolare agli adduttori della coscia che l'ha costretto al forfait e a far scaldare in fretta e furia Daniele Rugani che gioca al suo posto.



L'ITALIA TREMA - Due problemi muscolari che il ct dell'Italia, Roberto Mancini, spera si possano risolvere in vista del doppio impegno importantissimo per l'Italia e che, soprattutto per quello contro la Svizzera, sarà decisivo per gli Azzurri per il percorso di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.