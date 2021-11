La Juventus nella mattinata di ieri ha perso per infortunio per una botta al costato Szczesny, ma quella del portiere polacco non sarà l'unica assenza dell'ultimo minuto. Anche Leonardo Bonucci non sarà della sfida contro la Fiorentina perché ha subito un affaticamento al flessore della coscia.



Un problema muscolare che il ct dell'Italia, Roberto Mancini, spera si possa risolvere in vista del doppio impegno fondamentale per l'Italia e che, soprattutto contro la Svizzera, sarà fondamentale per gli Azzurri per il percorso di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.