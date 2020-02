Unico e insostituibile nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, perché nella rosa non esiste un suo vero e proprio alter ego, ma Miralem Pjanic non è ad oggi ancora il faro capace di accendere in qualsiasi momento la luce per la Juventus. Al di là dei crudi numeri e della storia ormai arcinota dei 150 palloni da toccare a partita, il rendimento del calciatore bosniaco da registra arretrato non ha mai toccato le punte raggiunte quando, a Lione prima e Roma poi, ha agito da trequartista o da mezz'ala.



NON E' PIRLO - Un ruolo definitivamente abbandonato dal suo arrivo a Torino, dove c'era da sostituire un elemento strategico come Andrea Pirlo e c'era bisogno di un giocatore con le sue qualità per dare pulizia alla manovra della squadra. Un ruolo certamente meno dispendioso dal punto di vista fisico rispetto a quello dell'interno di centrocampo, nel quale però Pjanic non ha mai convinto pienamente per continuità di rendimento, anche in fase di non possesso. Accantonata l'idea di alternarlo con Bentancur, Sarri ha avanzato l'ipotesi di proporre Rabiot come playmaker alternativo, considerando le attitudini tecniche e fisiche dell'ex PSG.



JORGINHO APRE - Una ruolo non facile da interpretare quello di centrocampista arretrato davanti alla difesa, un esemplare quasi in via di estinzione e del quale Jorginho resta un autorevole rappresentante. Diventato grandissimo, da Nazionale, sotto la guida di Sarri prima a Napoli e poi al Chelsea, l'italo-brasiliano sarebbe l'interprete ideale nel caso in cui le voci su un addio di Pjanic dovessero tornare attuali. E a caldeggiare questa pista ci pensa Joao Santos, agente del giocatore, che ha parlato così a Tuttosport: "Sta facendo molto bene, sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di grande livello. La Juventus? Un’ipotesi, ma che ovviamente valuteremmo insieme con il Chelsea".