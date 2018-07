Anche su Repubblica spazio a Cristiano Ronaldo. È la settimana di Ronaldo. L’inseguimento più esaltante della storia recente del mercato italiano è all’ultima curva: a ore, la Juventus si aspetta che l’agente Jorge Mendes riceva da Madrid un via libera che più o meno suonerebbe così: "Sì, 100 milioni vanno bene". Chiudendo un percorso iniziato addirittura mesi fa. Non c’è una data precisa, ma la gestazione dell’affare della vita Agnelli e l’ad Marotta hanno potuto svilupparlo nel tempo: ne è passato dalle prime volte in cui parlando con il potente procuratore di Ronaldo, la Juve ha colto lo spiraglio per portare a Torino il Pallone d’oro. Dell’idea juventina, s’è confidato con Zidane, allenatore per cui ha quasi una venerazione e da cui ha tratto informazioni positivissime sulla società Juventus. Nel frattempo, rinunciava pure a un’offerta mostruosa da 200 milioni a stagione arrivata dalla Cina: una volta deciso di lasciare Madrid, l’unica tappa possibile è diventata l’Italia. Il presidente del Real Florentino Perez però non ha ammorbidito la propria posizione, e anzi aspetta ancora che sia Ronaldo a prendersi la responsabilità della rottura.