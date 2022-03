Tra gli uomini copertina della Cremonese che sta lottando per la promozione in Serie A, c'è il portiere classe 2001 Marco Carnesecchi. Sul giocatore, di proprietà dell'Atalanta, hanno già messo gli occhi Juventus e Lazio: L'Eco di Bergamo fa sapere che i bianconeri stanno pensando a lui come portiere del futuro per il post Szczesny, e la Lazio avrebbe proposto uno scambio con Raul Moro che però al momento non convince l'Atalanta.