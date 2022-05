I tifosi più attenti già lo conoscevano per quanto di buono mostrato negli anni del vivaio bianconero, soprattutto in questa stagione vissuta tra Under 19, Under 23 e prima squadra. Tra i migliori in campo contro il Venezia, regista mobile della formazione di Max, anche decisivo con le sue punizioni e i suoi calci d'angolo dalla destra, gli è mancato solo il gol che ha pure sfiorato in un paio di occasioni. Convincente in campo, convincente pure fuori con quelle dichiarazioni che fanno tanto al caso dello stile Juve anche tra i più giovani.