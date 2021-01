Al Mapei Stadium va in scena la 33esima Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli, vincitrici di scudetto e Coppa Italia. I bianconeri si presentano al match dopo la sconfitta per 2 a 0 con l’Inter che ha allontanato la squadra di Pirlo dalla vetta della classifica, ora a -10. Il Napoli invece, ha strapazzato la Fiorentina vincendo per 6 a 0 e, grazie a due vittorie di fila, ha raggiunto la Roma al terzo posto. La sfida è in bilico nelle quote degli esperti, la Juventus conduce a 2.40, il Napoli è indietro di un soffio, a 2.90, il pareggio vale 3.50. Bianconeri avanti anche per la vittoria del trofeo, a 1.75, a 2.05 il trionfo degli azzurri che manca dal 2014. La gara potrebbe non risolversi nei tempi regolamentari, la vittoria juventina ai supplementari si gioca a 10,50, quella del Napoli sale a 12.00 mentre l’eventualità che la sfida si decida ai calci di rigore è a 6.50. Per il 69% degli scommettitori la squadra di Pirlo vincerà nei 90 minuti e per l’81% alzerà la Supercoppa. Ronaldo e Morata devono riscattarsi dalla prova incolore con l’Inter, la rete del portoghese è la più probabile, a 2.25, quella dello spagnolo è a 2.75. Occhio anche a Chiesa, potrebbe essere decisivo con una rete proposta a 4.00. Dopo la doppietta alla Fiorentina, Insigne vuole lasciare il segno in questa finale, il suo goal è a 3.75, stessa quota per la rete di Petagna.