La Juve ha pronto il rinnovo per Daniele Rugani. Il difensore centrale bianconero firmerà un contratto fino al 2023, con sensibile aumento dell'ingaggio dagli attuali 1.7 milioni ai 3 netti più bonus promessi dal nuovo accordo. Ormai mancano solo le proverbiali firme e gli ultimi dettagli, sarà questo il quarto rinnovo stagionale dopo quelli siglati da Sami Khedira, Miralem Pjanic e Alex Sandro. E non sarà l'ultimo. Il prossimo? Potrebbe essere quello di Rodrigo Bentancur, per il quale la Juve spera anche di risolvere a breve con il Boca Juniors la questione legata al 50% della futura rivendita riservata al club argentino.