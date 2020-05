Il Chelsea è pronto a privarsi di N’Golo Kanté. Come scrive Mundo Deportivo, i Blues non ritengono indispensabile l’ex Leicester e per questo motivi sono pronti ad ascoltare offerte per il campione del mondo, che verrà sostituito con Declan Rice del West Ham. Juve e Real Madrid osservano, coi londinesi che valutano Kanté 80 milioni di euro.