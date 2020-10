Ole Gunnar Solskjaer blinda Paul Pogba. Il manager del Manchester United, in conferenza stampa, parla così del futuro del centrocampista francese, accostato a Juventus e Real Madrid: "Paul è un nostro giocatore e lo sarà per altre due stagioni. Sono certo che Pogba è concentrato per fare il suo meglio con noi e vogliamo vedere il miglior Paul. Sono certo che nelle prossime settimane, vedremo la sua forma migliore".