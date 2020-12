La nuova stagione dellasta per partire e a rappresentare l'Italia in eFootball.Pro, campionato di eFootball PES 2021 dedicato ai club professionistici, ci saranno due squadre della Serie A: lae la. Il comunicato di Konami:Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’inizio della stagione 2020-21 della eFootball.League con la partenza della competizione eFootball.Open.eFootball.League è un torneo esports che permette la partecipazione a giocatori di qualsiasi livello di abilità. Come già avvenuto lo scorso anno, la competizione è divisa in due campionati: eFootball.Pro, il campionato d’elite esclusivo per Ie squadre di calcio professionistiche, e eFootball.Open, il campionato amatoriale aperto a tutti i videogiocatori.Qui di seguito la lista completa delle squadre che parteciperanno alla eFootball.League in questa stagione:BarcellonaManchester UnitedBayern MonacoJuventusArsenalCeltic GlasgowSchalke 04MonacoRomaGalatasarayLa scorsa stagione eFootball.Open è stato un successo travolgente, con oltre 1.4 milioni di partecipanti a livello mondiale. Da oggi ogni giocatore console o mobile di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE (PES 2021) potrà prendere parte alle qualificazioni online.I giocatori di PES 2021 LITE, appena rilasciato e giocabile gratuitamente, avranno anch’essi la possibilità di prendere parte al torneo eFootball.Open, che si conferma quindi come uno dei più accessibili tornei esports a livello mondiale.I migliori giocatori in ogni turno avranno la possibilità di proseguire il torneo e potrebbero anche essere selezionati per partecipare alle World Finals che si disputeranno a luglio 2021. Potete trovare ulteriori dettagli a questo LINKeFootball.Open è aperto a tutti gli utenti ed avrà luogo durante alcuni eventi Matchday con squadre predefinite. Se si riuscirà a soddisfare quanto richiesto in ogni fase del torneo, si guadagneranno dei eFootball Points*, un nuovo tipo di valuta che può essere utilizzato per ottenere vari bonus in-game come Leggende dei Momenti Gloriosi. Inoltre, durante il turno di qualificazione Online del 7 dicembre, tutti gli utenti potranno ottenere altri eFootball Points oltre alle normali ricompense.Per celebrare l’inizio della nuova stagione, tutti gli utenti che si collegheranno utilizzando PES 2021 o PES 2021 LITE potranno ottenere 10,000 eFootball Points. Si potranno guadagnare altri punti partecipando alle ulteriori attività eFootball.League e ottenere altri giocatori della serie Momenti Gloriosi.eFootball.Pro – Matchday 1 in streaming il 12 dicembreDopo aver totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni totali su YouTube nel corso della stagione 2019/20, eFootball.Pro riparte il 12 dicembre con la partecipazione dei migliori giocatori esport professionisti in rappresentanza dei più grandi club calcistici.Mantenendo la formula adottata a metà della stagione scorsa, a causa della perdurante pandemia, i Matchday di eFootball.Pro della stagione regolare 2020/21 saranno disputati online con partite 3v3 CO-OP. I premi “MVP” e “Top Goal-Scorer” saranno assegnati a giocatori individuali successivamente a ogni Matchday, altri premi aggiuntivi in denaro verranno assegnati alle squadre in base al posizionamento in classifica a fine stagione.Come da tradizione, le squadre eFootball.Pro saranno le stesse presenti nel torneo eFootball.Open dando la possibilità a tutti di scalare la classifica ed essere selezionati dalle squadre esport ufficiali per rappresentarle.Anche questa nuova stagione di eFootball.League 2020-21 è nata grazie alla partnership con Esports Media Rights. Gerard Piqué, fondatore di Esports Media Rights, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto per la partenza della nuova stagione di eFootball.Pro, il campionato professionistico dove i giocatori esports competono in rappresentanza delle vere squadre di club europee, con tre giocatori a squadra che puntano alla vittoria con il supporto dei club. Non vedo l’ora di assistere a partite emozionanti che coinvolgeranno tutti i fan di PES ed I tifosi di calcio in tutto il mondo.”