Se la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli dovesse mantenere la persistente situazione di stallo, e il centrocampista non dovesse trasferirsi in bianconero, che piano B ha la Juventus? La trattativa per Miralem Pjanic è ben nota. In alternativa, potrebbe tornare d'attualità il vecchio pallino Corentin Tolisso, del Bayern Monaco.