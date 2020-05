La Juventus segue da tempo David Alaba, terzino sinistro del Bayern Monaco che potrebbe lasciare la Baviera. Per i tedeschi, infatti, c'è la rivelazione Alphonso Davies nel ruolo, così, come riporta Sport 1, il terzino austriaco potrebbe partire: sulle sue tracce, oltre alla Juventus, c'è però anche l'Inter che ha in Antonio Conte un grande estimatore di Alaba. Il tecnico leccese, infatti, avrebbe voluto portarlo con sé già al Chelsea e ora prepara la sfida anche alla Juve per strappare il sì del giocatore e del Bayern.