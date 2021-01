Sistemato l'attacco con Sanabria, il Torino cerca un centrocampista sul mercato. Secondo Tuttosport, i granata hanno già ottenuto il sì di Rolando Mandragora, in forza all'Udinese ma di proprietà della Juventus. Però non è ancora fatta: su di lui ci sono anche Cagliari e Fiorentina. Si tratta sulla base di un prestito oneroso, con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi anche in obbligo, per 18 mesi. Tra oggi e domani ci sarà l’incontro, probabilmente decisivo, tra le due società, una volta che l’agente Luca De Simone avrà completato l’intero iter burocratico.