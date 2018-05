La Juve è vicina al primo colpo per la Primavera di Dal Canto: si tratta di Lucas Rosa, terzino brasiliano classe 2000 svincolato dopo l'esperienza al Palmeiras. Talento cresciuto nelle giovanili dell'Alviverde come Gabriel Jesus, in Italia ha già vinto la Scopigno Cup: da aprile era in prova al club bianconero, che ieri ha incontrato l'agente Enzo Raiola.