Josè Mourinho lo ha definito il figlio di San Basilio, il quartiere in cui Luigi Cherubini è cresciuto prima di realizzare il sogno di esordire con la maglia della propria città. Tuttavia, questo sogno ha subito una deviazione di rotta importante. Il giocatore, classe 2004, è a un passo dalla Juventus. Ha esordito con la Roma in Europa League contro lo Slavia Praga. Qui il soprannome dato dal tecnico portoghese: "Vedo uno che corre da me, che mi abbraccia. È Cherubini, un altro che è arrivato piccolino piccolino qui, sicuro oggi San Basilio è in festa perché un figlio di San Basilio ha debuttato nella Roma". Nel corso di questa sessione di mercato, però, il club giallorosso intenderebbe farlo partire in un’operazione diversa da quella che, all’inverso, porterà Huijsen a Trigoria.



CARATTERISTICHE - Luigi Cherubini è cresciuto prima nel Guidonia, poi nella Primavera della Roma, salvo uno svincolo di un anno, dopo il quale si è accasato alla Lazio. Coi giallorossi è stato vincitore di uno scudetto con l’under15 e uno con l’under17. Con la Primavera è definitivamente diventato uno dei giocatori simbolo, tanto da diventarne capitano, fino alla convocazione in prima squadra. È un esterno molto duttile e dal fisico potente: di natura è mancino e gioca a sinistra, ma può essere utilizzato anche al centro e a destra a piede invertito. Finora con la canterà ha raccolto 7 gol, 4 assist e 16 presenze in tutte le competizioni. A breve sarà un nuovo rinforzo per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla.

PICCOLA BUFERA - Nelle ultime settimane, Cherubini è finito al centro delle critiche per un meme sul caso di Giulia Cecchettin sul nuovo social Threads. Il giocatore si è immediatamente dissociato denunciando un hackeraggio del profilo.