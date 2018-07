La questione seconde squadre in Serie C resta ancora da definire. I posti liberi dovrebbero essere almeno due, ma per un quadro più chiaro bisognerà attendere l'esito delle istruttorie sulle 59 domande di iscrizione presentate per il prossimo campionato. La Juventus, in ogni caso, vuole farsi trovare pronta. La seconda squadra bianconera, fortemente voluta da Beppe Marotta, potrebbe diventare presto realtà e si delinea anche il profilo di un serio candidato per la panchina: si tratta, secondo quanto riportato da ilBiancoNero.com, di Vincenzo Vivarini, reduce dall'esonero di Empoli arrivato a dicembre.