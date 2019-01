Come contro il Bologna in Coppa Italia, Emre Can e Sami Khedira dovrebbero partire dal primo minuto contro il Chievo. Stavolta però, a mancare nel centrocampo della Juventus sarà Miralem Pjanic, squalificato. Chi sostituirà il bosniaco in cabina di regia? Non Blaise Matuidi, favorito per una maglia da titolare nei tre di centrocampo: come riporta ilBiancoNero.com, con il francese a sinistra e Khedira a destra, dovrebbe allora essere Can ad agire davanti alla difesa.