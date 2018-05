Stefano Sturaro potrebbe lasciare la Juventus in estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Betis e Villareal sono pronte a fare un'offerta cash per il centrocampista ex Genoa ma occhio anche alla pista che porta al Grifone visto che Sturaro potrebbe essere la contropartita giusta per far abbassare le pretese al Genoa che valuta Perin 20 milioni di euro.