Higuain sorride, il Pipita si sta riprendendo dal risentimento muscolare alla coscia destra. Secondo La Gazzetta dello Sport l'argentino potrebbe rientrare già nella partita contro il Bologna, magari subentrando dalla panchina. Sarri non vuole rischiarle ricadute e lo staff medico lo monitorerà da vicino, l'idea è quella di inserirlo a gara in corsa per fargli riprendere confidenza con il ritmo partita. Higuain può riprendersi il suo posto nel tridente, Sarri può puntare di nuovo su Gonzalo.