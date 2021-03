Douglas Costa è un giocatore di talento, uno di quelli in grado di determinare con una sola giocata. Ma la seconda esperienza al Bayern Monaco non sta andando secondo le aspettative iniziali.Poco utilizzato da Flick ma risorsa comunque importante per il club bavarese in una seconda parte di stagione così fitta di impegni ravvicinati.- Nel mercato di gennaio il nome di Douglas Costa era stato accostato con forza al Milan.. Ma il Bayern Monaco non hai mai valutato l'idea di interrompere anticipatamente il prestito dalla Juventus.Il futuro di Douglas Costa verrà deciso solo a partire dal prossimo mese di luglio e, con tutta probabilità, non sarà più al Bayern Monaco.Una possibile soluzione può arrivare dalla Premier League, il Loco Bielsa stravede per le qualità tecniche del brasiliano. Un'idea, quella del Leeds, che può diventare qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.