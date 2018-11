Eccoli:"Quella di oggi è una vigilia di Juve-Milan speciale.Non è infatti solo giornata di rifinitura e partenza per Milano, verso il big match di domani, ma c’è una ricorrenza da festeggiare: il compleanno del nostro portiere Mattia Perin.E’ bianconero da pochi mesi, ma è come se lo fosse da tanto tempo: Mattia è entrato nel cuore dello spogliatoio e dei tifosi, con la sua grinta, la sua voglia, il suo entusiasmo e la sua capacità di farsi trovare pronto, ogni giorno in allenamento e quando chiamato a giocare in partita.E allora le candeline, insieme a Mattia, le spegniamo tutti insieme: tanti auguri!".