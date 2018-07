Martedì 10 luglio 2018, una data che resterà nella storia del calcio italiano: Cristiano Ronaldo passa dal Real Madrid alla Juventus. Il calciatore portoghese, 5 volte “Pallone d’Oro” (nel 2008, 2013, 2014, 2016, 2017), oltre ai tanti trofei vinti con lo Sporting Lisbona, il Manchester United, il Real Madrid e la nazionale del Portogallo, ha anche ottenuto il premio ”FIFA World Player of the Year” nel 2008, “UEFA Men's Player of the Year” nel 2014, 2016 e 2017 e “Best FIFA Men's Player” nel 2016 e 2017. Il passaggio alla Juventus è stato definito il trasferimento del secolo. Come segnerà CR7 la sua prima rete nel campionato italiano? Nelle quote Better è favorito il tiro a 1,65, poi il colpo di testa a 5,00, segue il rigore a 5,50, il calcio di punizione a 7,00 e il “nessun gol” vale 1000 volte la posta. Quanti gol realizzerà Ronaldo nella prossima stagione? In lavagna Better il “range” che comprende tra le “zero e le 10 reti” è quotato a 25,00; tra le “11-15” è a 12,00; tra le “16-20” è a 6,00; tra le “21-25” è a 3,75; tra le “26-30” è l’opzione favorita ed è quotata a 2,75; tra le “31-36” è a 5,00 e “numero di gol maggiore di 36” vale 7 volte la posta. Cristiano Ronaldo ha vinto 5 volte la Champions League, una volta con il Manchester United e 4 volte con il Real Madrid: quanti gol realizzerà nella prossima edizione della Champions? L’opzione da “zero a 3” è quotata a 15,00; da “4-6” a 3,75; da “7-9”, la preferenza favorita dai quotisti Better, è a 2,50; da “10-12” a 3,50 e “maggiore di 12 reti” a 7,00.