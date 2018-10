Sabato sera alle ore 18 va in scena la quarta partita giocata dalla Juventus alla Dacia Arena, stadio dell'Udinese inaugurato nel 2016 al posto dello stadio Friuli. Precedenti positivi per i bianconeri nei tre precedenti, con due roboanti vittorie e un pareggio. In particolare, indimenticabile è il 6-2 dell'ultima uscita, con un'incredibile tripletta di Sami Khedira.



UNA PRIMA... ASSOLUTA - La prima volta della Juventus nel nuovo stadio dell'Udinese coincide con il primo match ufficiale dopo la conclusione dei lavori nell'ex stadio "Friuli". Il 17 gennaio 2016, alla prima giornata di ritorno, la signora "battezza" il nuovo impianto della squadra friulana con un grande poker, che matura tutto nel primo tempo: Dybala segna una doppietta (15' e 26') e vanno in gol anche Khedira (18') e Alex Sandro (42').



PAREGGIO ALLA SECONDA - Un po' di sofferenza per i bianconeri (nell'occasione in maglia blu), il 5 marzo 2017, in occasione della ottava giornata del girone di ritorno. L'Udinese infatti rompe l'equilibrio poco dopo la mezz'ora di gioco con un gol di Duvan Zapata. Ma la Juve reagisce, e nella ripresa riesce a rimettere in piedi le sorti dell'incontro, grazie alla rete del pareggio a firma di Leonardo Bonucci, su assist di Dybala.



SEI RETI NELLA SCORSA STAGIONE - Davvero pirotecnico il punteggio dell'ultima gara giocata a Udine fra le due squadre: la Juve vince con un tennistico 2-6, ma per metà gara la sfida è in assoluto equilibrio. Udinese avanti con Perica all'ottavo, pareggio su autorete di Samir dopo sei minuti, e Juve avanti con Khedira al 20'. Non è finita: l'Udinese impatta ancora con Danilo al 47', ma è da questo momento che la Juve si scatena: Rugani al 52', ancora Sami a mettere a segno la sua tripletta personale al 59' e all'87', Pjanic allo scadere.