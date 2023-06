Il Tottenham riscatta Dejan Kulusevski per 30 milioni di euro, cifra che la Juventus è pronta a reinvestire sul mercato in entrata. Allegri riavrà l'attaccante polacco Arek Milik (7 milioni di euro più bonus al Marsiglia), un centrocampista fra Rabiot e Frattesi (Inter in pole) oltre a un nuovo terzino destro.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino ci sono i nomi di Odriozola e Lucas Vazquez (Real Madrid), Ivan Fresneda (Valladolid), Emil Holm (Spezia, trattato dall'Atalanta), Timothy Castagne (Leicester) e Sacha Boey (Galatasaray).