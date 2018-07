"Non abbiamo messo in vendita Milinkovic-Savic. Noi aspettiamo eventuali offerte senza avere l'assillo di cederlo. Non ha fatto un Mondiale al di sotto delle aspettative, è stato messo in un ruolo non suo. Non è in vendita, poi tutte le cose possono essere vendute ma solo di fronte a proposte indecenti". Queste le parole di Claudio Lotito che ieri ha blindato ancora una volta Milinkovic-Savic, obiettivo di lunga data della Juventus. I bianconeri, dopo l'eventuale cessione di Pjanic per almeno 100 milioni, potrebbero mettere sul tavolo il cartellino di Marko Pjaca più circa 90 milioni per portare a Torino il serbo.