Sono sempre più insistenti le voci che vogliono Zinedine Zidane tra i principali indiziati nel caso in cui dovesse davvero essere giunto al capolinea l'esperienza di Max Allegri alla Juve. Decisivo sarà il ritorno degli ottavi di Champions. Il mercato però procede indipendentemente dalle questioni, delicate, della panchina. E della colonia del Real Madrid capace di vincere tre Champions consecutive sembra proprio che in ogni caso arriverà qualcuno a dar man forte a Cristiano Ronaldo. Di Marcelo non si smette più di parlare in Spagna, il suo è un matrimonio annunciato ormai dalla scorsa estate pur essendo il suo destino legato a doppio filo con quello di Alex Sandro. Continua a piacere, pure parecchio Asensio. E poi c'è Isco, l'eterno scontento in casa Real: eterno o quasi, perché solo sotto la gestione Zidane alla fine è riuscito a rendere come il top player che dovrebbe essere.



LA JUVE C'E' – La Juve studia con attenzione quindi la sua condizione. Che è quella di separato in casa, una condizione tutt'altro che nuova. Questa volta però potrebbe davvero andare via. Lo vuole anche il Manchester City di Pep Guardiola, lo desidera la Juve. Costa tanto, nonostante tutto. Ma tra i big nel mirino c'è anche lui. Potrebbero non bastare 80 milioni, almeno questa è la valutazione su cui si stanno facendo i conti. L'ingaggio, alto, a questo punto non è più un problema per i parametri bianconeri. Zidane o non Zidane, la Juve ci proverà. Pur sapendo che almeno una cessione importante sarà necessaria, quello è un altro discorso. Isco insieme a Ramsey è identificato come l'uomo giusto per ridare qualità a tutta la Juve dalla mediana in su, in una Juve che cambierà ancora attorno a Cristiano Ronaldo. Isco sa cosa serve, sa come si fa. E da CR7 tornerebbe proprio volentieri pure lui...