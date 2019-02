Un primo anno da top player, una seconda stagione ad alti livelli, poi altre due di continui passi indietro. Motivi legati al mercato sembravano essere quelli principalmente condizionanti, Alex Sandro sia nell'estate 2017 che in quella 2018 avrebbe accettato di buon grado una cessione, per vari motivi. Ma il rinnovo firmato negli scorsi mesi sembrava poter porre la parola fine sugli equivoci legati ad Alex Sandro: non alle voci di mercato, quelle sono proseguite, d'altronde non sarebbe stato né il primo né l'ultimo caso di un giocatore poi ceduto pochi mesi dopo aver rinnovato.