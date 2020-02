La nostalgia di Icardi per l'Italia e le titubanze del PSG hanno fatto radrizzare le antenne della Juventus. Il dg bianconero Fabio Paratici, in ottimi rapporti tanto con Wanda Nara, si tiene informato e resta vigile sul suo pallino. La Juve punta a ringiovanire il proprio parco attaccanti: Cristiano Ronaldo è intoccabile e resterà sicuramente anche la prossima stagione, invece Gonzalo Higuain è in bilico, va per i 33 anni e ha il contratto che scade nel 2021.



Come si legge su Tuttosport, nei salotti parigini sono convinti che il PSG, anche in caso di separazione consensuale con Icardi, riscatterà il giocatore dai nerazzurri visto il prezzo a buon mercato. A quel punto Paratici dovrebbe trovare l’incastro giusto con Leonardo e non con l’Inter. E sotto la Tour Eiffel sono convinti che il PSG, in cambio di Icardi, chiederà uno tra Miralem Pjanic e Paulo Dybala.