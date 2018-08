La Juventus è orientata a tenere Kean almeno fino a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe far saltare il banco e far concretizzare la cessione nell'ultimo giorno di mercato soltanto una super offerta: del Marsiglia, ma anche di una tra Monaco, Nizza e Leganes, ovvero i club che si sono mossi in pressing sul giovane attaccante italiano. La Juve, nel caso, punterebbe ad una cessione a titolo definitivo, con obiettivo di incasso di 15-20 milioni. A una condizione però: il club acquirente dovrebbe garantire il diritto di riacquisto ai bianconeri. Che non vogliono perdere il controllo di Kean.